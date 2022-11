Die eiserne Regenschirm-Regel der Queen

Schleppen musste Queen Elizabeth zeitlebens wohl nur selten und transportiere nur wenige Dinge aus eigener Kraft. Dazu gehörte ihre Handtasche, die sie nie in fremde Hände gab. Mit dem Accessoire konnte sie sogar geheime Botschaften an ihre Angestellten übermitteln – welche das sind, lest ihr hier. Aber auch beim Regenschirm verzichtete sie auf fremde Hilfe und das aus gutem Grund.