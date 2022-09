«The Queen is dead, long live The Queen»: Nach dem Tod von Elizabeth II steht die Welt unter Schock. Sie war das am längsten amtierende Staatsoberhaupt der Welt – und vermutlich auch das stilsicherste. Nicht nur in Sachen Mode, sondern auch in Sachen Umgangsformen. Wurde ihr eine Situation nämlich zu bunt, liess sie ihre Accessoires für sich sprechen.