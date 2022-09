Die Welt ist in tiefer Tauer. Queen Elizabeth II ist tot. Damit verlieren wir nicht nur eine der charismatischsten Staatoberhäupter, es geht auch eine wichtige Modeikone verloren. Dass die Königin von Grossbritannien ihren Stil gefunden hatte, steht ausser Frage. Wir liebten die Queen in ihren bunten All-Over-Looks, wilden Mustern und zeitlosen Accessoires. Wir wissen, welchen Nagellack sie trug, welche Regeln sie den Damen am Königshof auferlegte und dass sie ganz bestimmte Vorstellungen davon hatte, wie man sich zu kleiden und zu benehmen hat. Doch damit beeinflusste sie weitaus mehr Frauen, als nur Meghan und Kate. Was die Queen trug, wurde oft international kopiert. Und das ganz ohne dass Lizzie ihre wertvolle Zeit für einen Blog oder Instagram-Account verschwand. Der Bildbeweis? Swiped durch unsere Galerie.