Günstig zu haben – das Trendkleid von Königin Letizia

Teuer, so ein Royal zu sein

Ihre Kronen und Juwelen haben sie meistens geerbt. Doch für Ballroben, Alltagsklamotten und repräsentative Elegant-Outfits müssen Königin Letizia oder Kronprinzessin Victoria ihre Kleiderbudgets ausreizen. Doch dass elegant und royal nicht immer herausragend teuer sein muss, beweist Königin Letizia von Spanien. Sie hat laut Recherchen des US-Modeblogs UFO no more ein Händchen für Schnäppchen und kauft auch mal günstig ein. Ihre Fundstücke von der Stange kombiniert sie ziemlich gut. Ihre Looks sehen nie billig aus. Zuletzt konnte man das an der Abschlussgala der Filmfestpiele auf Mallorca beobachten.