Die Modewelt ist verliebt – in Herzketten

Achtung, Achtung! Es folgt eine wichtige Durchsage: Bitte nichts, aber auch gar nichts mehr wegschmeissen. Was wir heute ausrangieren, ist spätestens in zwei bis drei Jahrzehnten wieder der letzte Schrei. So ging es uns in den letzten Jahren mit der Mode aus den 70er, 80er, 90ern und neu sogar den 2000ern. Selbst die Trends, von denen wir hofften, sie würden nie wieder das Tageslicht erblicken, finden gerade still und heimlich ihren Weg zurück auf Instagram, TikTok & Co.