Einen lange Rapunzelschopf zu besitzen, diesen Traum hegte in unserer Kindheit und Jugend fast jede*r. Heute ist das anders. Da gelten Langhaarschnitte als uncool. Was der hippe Teenie von heute will, ist eine wild gestufte Mähne. Mullet, Shag, Wolfcut, Bezeichnungen dafür gibt es viele. Vom passenden Vorbild aber nur eins. Geht die TikTok-Generation zum Coiffeur, nimmt sie derzeit immer wieder die gleiche Vorlage mit: ein Foto der Schauspielerin Winona Ryder – aus den 90ern.