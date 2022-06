Machen wir uns nichts vor: der Schopf wird mit der Zeit einfach dünner. Dafür gibt es sogar eine logische Erklärung. Schuld am Volumenverlust sind die Haarwurzeln. Die verlieren an Kraft und produzieren darum nicht mehr so dicke Strähnen wie früher. Na gut, die harten Fakten kennen wir jetzt. Und nun? Zur schlaffen Frise stehen? Definitiv eine Möglichkeit. Eine andere: Sich mit einem dieser Schnitte ganz einfach wieder dauerhaft mehr Fülle aufs Haupt mogeln.