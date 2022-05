Feinem und von Natur aus glattem Haar mangelt es oft an Volumen. Lily Collins aus «Emily in Paris» ist so eine Kandidatin und ist gleichzeitig der ultimative (prominente) Beweis, dass auch dünnes Haar mit der richtigen Technik dicker wirken kann. Damit die Haare der Schauspielerin stets «on point» aussehen, wird ein bisschen nachgeholfen. Das übernimmt für die Netflix-Serie ihr Hairstylist DJ Quintero. Der Profi hat schon bei vielen anderen Promis wie Sophie Turner, Amanda Seyfried und Sarah Jessica Parker ganz hübsche Schöpfe gezaubert. Seine Arbeit zahlt sich für Lily aus, sie ist seit neuestem Testimonial der US-Haarmarke Living Proof. Jetzt zeigt der Stylist, welche Tricks bei den Haaren von Collins angewendet werden, sodass sie mit einer prachtvollen Mähne durch Paris stolzieren kann.