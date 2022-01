Grey Blending ist der schönste Trend für graue Haare

Ü40-Schauspielerinnen zeigen, was sie haben (oder eben nicht). Zeigen definierte Arme, wie in Stein gemeisselte Bauchmuskeln, die perfekt austrainierten Beine einer Pilates-Göttin. Zeigen Rundungen, schmale Taillen und ausladende Pos. Weil sie können. Weil sie wollen. Weil sie müssen? Weil alt sein in Hollywood schlicht nicht stattfinden darf? Neuerdings löst man die Sache mit Köpfchen und einem vermutlich präzise durchmeditierten Mantra: Man krönt den Astralkörper mit einem ergrauten Haupt.