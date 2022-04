So sieht der Grungy Bob

«Grunge» als Undergroundbewegung mit einem Mix aus Punkrock, Underground-Garagenrock und Hardrock kletterte mit Bands wie Nirvana und Pearl Jam in den 90er-Jahre auf den Mainstream-Hit-Olymp und löste einen ganzen Lifestyle aus: Mit Kurt Cobain, dem Nirvana-Frontmann, als Stil-Ikone kamen Flanellhemden, zerlöcherte Jeans und ein absichtlich verlotterter Look in Mode. Hört sich schon mal wild an. Der davon inspirierte Grungy Bob ist also das genaue Gegenteil des eher glatten und ordentlichen Sleek Bobs. Beim neuen Trend soll es so aussehen, als wären wir gerade erst aus dem Bett aufgestanden. «Undone» und «voluminös» sind hier die Keywords. Tschüss Bad Hair Days, hallo Rock-Style! Aber wichtig: die hohe Kunst besteht darin, ein geordnetes Chaos auf dem Kopf zu organisieren. Die Stars zeigen uns wies geht.