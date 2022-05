Audrey Hepburn machte vor, wie feminin raspelkurze Haare sein können. Heute springt immer mal wieder ein Promi auf den Zug des Pixies auf und löst damit eine neue Trendwelle aus. Promi! Ha! Was reden wir denn da! Ein Royal ist es, der uns die messerscharfe Schere jetzt anschmachten lässt: Während der Formel E-Weltmeisterschaft in Monaco liess sich Fürstin Charlène dieses Jahr zum ersten Mal offiziell blicken. Zusammen mit Ehemann Fürst Albert II. und den Zwillingen Jacques und Gabriella fieberte sie den elektrobetriebenen Formelautos zu – mit einem neuen Haarschnitt. Raspelkurz und platinblond ging es auf ihrem Kopf zu – ein Look, der ihre markanten Gesichtszüge besonders schön zur Geltung bringt.