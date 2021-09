Celebrities wie Bella & Gigi sind jetzt trocken

Während Kim Kardashian 2019 an der Met-Gala in einer perlenbesetzten Korsage glänzte, erschien Meghan Fox kürzlich ähnlich nackt-schimmernd in einem nude-farbenem Kleid zu den MTV Video Music Awards. Beide trugen die Haare im Wet Look vor Gel triefend, als seien sie gerade aus einer Nasszelle ihrer Wahl gesprungen. Der Kopf scheint bisher die einzige Körperstelle gewesen zu sein, an der man auch mal feucht sein durfte. Wir erlägen dem ständigen Versuch, uns trocken zu legen, so Dimitra Petsa, Absolventin der renommierten Londoner Hochschule für Kunst und Design Central Saint Martin. Mit chemischen Hilfsmitteln wie Deo einerseits, mit der Scham vorm Stillen in der Öffentlichkeit andererseits. Die Idee, sich der eigenen Körperflüssigkeiten nicht mehr zu schämen, inspirierte sie.