Es ist eine unausgesprochene Regel: Finden die MTV Video Music Awards statt, geht es heiss her. Wir erinnern an dieser Stelle gerne an den legendären Knutsch-Skandal von Madonna, Britney und Xtina der sich 2021 zum Sage und Schreibe 18. Mal jährt oder an Miley Cyrus kuriose Latex-Twerk-Einlage. Während es in diesem Jahr auf der Bühne verhältnismässig ruhig blieb, drehten die Stars dafür auf dem Red Carpet mächtig auf.