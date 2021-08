Blähungen? Dieser Drink zaubert einen flachen Bauch

Löwenzahntee

Löwenzahn enthält eine Anzahl an Bitterstoffen, die in unser heutigen Ernährung oft zu kurz kommen. Dabei fördern sie die Gallenausscheidung und kurbeln die Verdauung an. Das in der Pflanze enthaltene Inulin gilt als präbiotischer Ballaststoff und begünstigt ebenfalls die Darmflora.