Was die No-White-Food-Diät wirklich bringt

Diese Produkte bleiben erlaubt

Aber halt mal, werdet ihr jetzt denken. Was ist denn mit Nüssen, magerem Fisch oder weissem Gemüse? Das gilt doch alles als gesund!? Genau, deshalb sind auch nicht alle weissen Lebensmittel während der Diät verboten. Im Gegenteil. Denn weisse Produkte mit viel Eiweiss regen den Stoffwechsel an und unterstützen den Muskelaufbau. Tierische Proteine wie sie zum Beispiel Kabeljau oder mageres Fleisch liefern sind also völlig okay. Auch Vegis und Veganer kommen in Form von Tofu, Hanfsamen, Sojabohnen oder Nüssen zu ihrem Muscle-Food. Auch in Sachen Gemüse könnt ihr bei weissen Spargeln oder Blumenkohl bedenkenlos zuschlagen. Letzterer reguliert dank seiner Ballaststoffe sogar den Blutzucker- und Cholesterinspiegel, unterstützt die Verdauung und hilft dem Körper zu entgiften. Zudem darf man sich an allem, was bunt ist – also an marktfrischem Gemüse und Obst sowie an Vollkornprodukten – satt essen. Weiterer Vorteil der Diät? Gemäss Spellmann soll der Verzicht von «bösen», weissen Lebensmittel zu einem besseren Hautbild verhelfen. Empfohlen wird die Diät für einen Zeitraum von drei bis vier Wochen. Danach finden wir, ist ein grosser Teller Pasta oder eine Pizza beim Lieblingsitaliener auch längst wieder überfällig – ganz nach dem Motto: It's all about Balance.