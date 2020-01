Wer zur Hölle ist eigentlich Florence Pugh?

Warum wir sie daten würden

Zu allererst: In «Little Women» spielt sie neben Heartbreaker Timothée Chalamet. Das heisst, sie hat Connections. Aber halt stop, hier geht es um Florence allein. «Dass sich jemand in ihrem Alter so wohl in seiner Haut fühlt, kommt selten vor», so Regisseurin Greta Gerwig. Sie ist talentiert, enthusiastisch, reflektiert und blubbert vergnügt. Mit einer Stimme, als würde sie zügig über ein Reibeisen perlen. Ihre Stunts macht sie alle selbst, ist stählern, aber nicht yoga-goddess-skinny. So geschehen in «Black Widow» an der Seite von Scarlett Johansson, einem Avanger-Abenteuer, bei dem demnächst endlich eine Frau im Kino allein das Feuerwerk rauspulvert. Dass Frauen in Hollywood lange zu kurz kamen, ist ihr bewusst. Aber die jungen Wilden im Business, zu denen sie zählt, werden das schon richten: «Wenn eine Frau spricht, wird sie etwas zu sagen haben», so Pugh zur Vogue.

Auf Instagram ist sie längst eine Superheldin, die immer auf einer Mission ist (sich zum Beispiel auf dem langen, beschwerlichen Weg zum perfekten Peanut-Butter-Glace befindet) und ungeschminkt drauflos redet. Da kommt viel Schwachsinn raus, aber das ist gut so. Mit einer, die ihre Oscar-Nomierung so unprätentiös straight ausm Bett in die Welt rausbrüllt, kann man ja nur ein Bier trinken gehen wollen ♡