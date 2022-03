Mit Fransen ist es ja so eine Sache. Kaum sind sie mit viel Geduld endlich unters Kinn gewachsen, will man schon wieder zur Schere greifen. Es scheint verhext. Doch sehnt man sich nach einer Typveränderung, ist der Pony eine clevere Wahl: Man bekommt die gewünschte Verwandlung, ohne viel riskieren zu müssen. Kein Wunder also, dass sich Pony-Frisuren aktuell hoher Beliebtheit erfreuen. Egal ob Curtain Bangs oder Bottleneck, wer hip sein will, trägts vorne kurz.