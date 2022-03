Seit Anfang März flimmern Zoë Kravitz und Robert Pattinson mit «The Batman» über die internationalen Leinwände. Schwach werden wir nicht nur angesichts unseres männlichen Teenie-Crushes. Auch Leder-Mieze Kravitz brennt sich ein. Mit ihrer Sexiness, den Kampfkünsten – und klar, dem über-fitten Body. Den hat sich die ohnehin schon schlanke Schauspielerin mit harter Arbeit stählern trainiert. In einem Interview mit Elle erzählt sie: «Natürlich will man in einem Catsuit gut aussehen, aber ich wollte, dass die Szenen realistisch wirken, dass ich in diesem Film alles tun kann. Ich musste also stark sein.»