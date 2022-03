Diesen Superheldinnen verdanken wir Girl Power

Vanessa, hol das Lasso raus!

Ich bin ein Kind der Achtziger – und liebe die Serien dieser Zeit. Neben männlichen Superhelden wie Batman und Robin, Knight Rider, Spiderman und He-Man war Wonder Woman eine erfrischende Abwechslung. Mit voller Bewunderung begleitete ich die Superheldin am Bildschirm durch ihre unzähligen Abenteuer und fieberte in vermeintlichen Gefahrenmomenten mit. Warum mich Diana Prince – so lautet ihr richtiger Name – auch heute noch überzeugt? Sie schlägt sich erfolgreich alleine durchs Leben und glaubt an das Gute. Ihre Waffe hat es mir dabei besonders angetan – ja, ihr habt richtig gelesen! Obwohl ich Schmuck liebe, beneide ich sie nicht um ihre Armbänder oder um ihren Stirnreif, sondern um ihr «Goldenes Lasso der Wahrheit». Es zwingt ihre Gegner*innen nämlich dazu, die Wahrheit zu sagen. Etwas, das mir persönlich am Herzen liegt: Wir sollten generell weniger Lügen und etwas ehrlicher sein – zu uns selbst und zu unserem Gegenüber.

Vanessa Kim, Editor