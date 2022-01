Wie funktioniert es?

Bottleneck bedeutet so viel wie Flaschenhals – und genau diese Bezeichnung deutet darauf hin, dass die Form der Silhouette eines Flaschenhalses ähnelt: Stellt euch den Trend als einen Mix aus geradem Pony und Curtain Bangs vor. In der Mitte sind kürzere, geteilt getragene Strähnchen, die knapp über den Brauen enden und sanft in längere, spitz zulaufende Abschnitte übergehen, die schliesslich auf Höhe der Wangenknochen enden. Bottleneck Bangs ermöglichen eine dezente Umrahmung des Gesichts mit geringem Pflegeaufwand – ganz ohne sich einer Ponyfrisur verschreiben zu müssen. Und falls der Schritt zum Schnitt kurze Zeit später doch wieder bereut werden sollte, fällt es kaum auf, dass man die Fransen wieder herauswachsen lässt.