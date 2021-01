7 Fehler, die langen Traum-Haaren im Weg stehen

Dass die Ernährung einen massgebenden Einfluss auf unser Haar hat, ist längst bewiesen. Mit den richtigen Lebensmitteln können wir sogar für einen echten Wachstums-Boost sorgen. Beispielsweise mit Walnüssen und Mandeln. In ihnen stecken viel Vitamin E, Omega-3-Fettsäuren und Kupfer. Aber auch Spinat oder Grünkohl regen das Haarwachstum an. Die notwendigen Proteine liefert beispielsweise Lachs. Der kräftigt die Haare zusätzlich und verleiht ihnen Glanz. Und was ist noch sehr wichtig für unsere Haare? Richtig – Proteine. Auch die bekommt ihr durch Fisch.