Fehler 5: Föhnen

Gut, wenn nasse Haare so empfindlich sind, dann trocknen wir sie möglichst schnell mit einem Föhn. Halt. Stopp. Unsere Mähne sollten wir erst dann auf der niedrigsten Stufe föhnen, wenn sie nur noch feucht respektive teilweise trocken ist. Tun wir das nicht, kann das zu Hitzeschäden führen. Dabei gilt: Je trockener, desto besser, weil unsere Haare dann glatter und weniger bruchanfällig sind. Stylings-Tools wie Lockenstäbe dürfen allerdings erst in trockenem Zustand zum Einsatz kommen, da dies zu irreversiblen Schäden führen kann. Einzelne Strähnen können im schlimmsten Fall sogar anbrennen. Darum ist das richtige Zeitmanagement in puncto Haare ein Muss.