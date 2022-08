Oktopus-Hair ist der Frisurentrend des Spätsommers

Was man wissen sollte, bevor man den Kraken macht

Der Schnitt ist neu und aufregend – mit einem Hauch Nostalgie, den wir so lieben. Darüber hinaus ist er pflegeleicht. Pluspunkt. Er lässt sich mit Ponyfrisuren kombinieren und ist ein hervorragender Stil für Menschen, die ihr Haar nicht so gerne föhnen. Der Krakenschnitt passt zu allen Haartypen und -längen, aber doch am besten zu glatten bis gewellten Strähnen.