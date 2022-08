1, 2, 3, Test

Probieren geht ja bekanntlich über studieren. Wer den Hype am eigenen Leib erfahren will, der rühre das milchige Wundermittel einfach selbst an. Dazu kocht man Reis in Wasser im Verhältnis 1:5 und siebt dann die Körner ab. Steht es dann ein bis zwei Tage, wird es leicht sauer, es fermentiert, und entwickelt so seine Antioxidantien, Mineralien und ja, die volle Wirkung. Nach jeder Haarwäsche darf die Essenz grosszügig in den Strähnen verteilt werden. Dann kurz einwirken lassen, im Anschluss gründlich ausspülen und ... warten ...