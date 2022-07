Er ist und bleibt ein Klassiker unter den Haarschnitten: der Bob. Kurz, cool und passt irgendwie immer. Doch ab und an erwischen wir uns dabei, wie wir von Etwas gelangweilt sind und uns nach Alternativen umschauen. Für diese gewisse Prise Abwechslung. Darum schicken wir den altbewährten Bob in dieser Saison vorerst in die Sommerpause und lassen uns den Wedge-Cut aufs Haupt zaubern.