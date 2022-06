Winona Ryder ist das neue Gesicht von Marc Jacobs

Teenie-Idol in der Krise

2001 wurde die Amerikanerin beim Ladendiebstahl in einem Luxus-Kaufhaus erwischt. Designerware im Wert von 5000 Dollar landeten in ihrer Tasche. Ein sechstägiger Prozess, ein Schuldspruch, drei Jahre Bewährung, 480 Stunden Sozialarbeit und eine Geldstrafe waren die Folge. Der wertvollste Gegenstand ihres Raubzuges? Ein Kashmirpullover von Marc Jacobs. Und genau dieser Marc Jacobs verwandelte den Skandal in eine Marketingaktion: 2003 kürte er Winona Ryder erstmals zum Gesicht seiner Frühlingskampagne, 2015 ernannte er sie zum Testimonial von Marc Jacobs Beauty und jetzt hat er es schon wieder getan. Die 50-Jährige modelt in der Kampagne für die brandneue Tasche des Labels: der J Marc Shoulder Bag.