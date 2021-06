Als Karl Lagerfeld gerade gut 40 Kilo abgenommen hatte und nun ebenfalls die hautengen Anzüge von Hedi Slimane trug. Diesem Dior-Designer, der schon in seiner Jugend von David Bowie und Keith Richards in streichholzschmalen Hosen so fasziniert war, dass er es zu seiner Mission machte, jedes bisschen Überfluss an Stoff einfach zu streichen.