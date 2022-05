Johnny Depp und Amber Heard: Das waren die Schlussplädoyers

Rottenborn fügte an, dass es «überwältigende» Fakten gebe, die zeigten, dass Depp Heard missbraucht habe. Er erinnerte die Geschworenen auch noch einmal an explizite Textnachrichten zwischen Depp und seinen Freunden, in denen er ihnen gesagt haben soll, er wolle seiner Ex-Frau Schaden zufügen. «Dies ist ein Fenster in das Herz und den Verstand von Amerikas beliebtestem Piraten. Das ist der echte Johnny Depp.»