Schmetterlinge im Bauch: So beeinflussen Gefühle den Magen

Und was ist dran am Spruch "Liebe geht durch den Magen"? Die Redewendung beschreibe laut Schäffer "auf der einen Seite das wohlschmeckende gemeinsame Essen, bei dem Vertrautheit und Bindungen gefestigt werden". Auf der anderen Seite unterstreiche sie die Lebensweisheit, dass "die Kochkunst der Dame oder des Herrn die Zuneigung des oder der Bekochten steigert". Doch dabei gibt es einen Unterschied, erklärt der Chirurg: "Männliche Empfänger von Kochkunst und Küchengunst sind eindeutig im Vorteil. Denn funktionelle Kernspintomographie-Untersuchungen haben gezeigt, dass gerade bei Männern Hunger besonders intensiv mit Emotionen verknüpft ist." Nach dem Essen wiederum - mit Eintreten des Sättigungsgefühls - würden sie ein höheres Mass an Belohnung als Frauen empfinden.