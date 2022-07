Nun darf sich das Sehorgan entspannen. Die Zeiten von Matrix-Brillen sind (erst mal) vorbei. Vielmehr lautet das Motto der Saison «Puck, die Stubenfliege». Das Objekt der Begierde: Brillen mit XXL-Gläsern. Scharf darauf sind wir nicht das erste Mal. Wer alt genug ist, wird wissen: Grosse Gestelle waren nicht nur in den 70ern in, sie trendeten ebenfalls um die Jahrtausendwende. Knapp 20 Jahre später wiederholt sich der Accessoire-Trend – auf den Laufstegen und in den sozialen Netzwerken.