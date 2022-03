Schmal, schmaler, Slim Shades

Nachdem Bella Hadid und Kendall Jenner Matrix-Brillen in den vergangenen Monaten in den Modeolymp gehievt haben, sind an den Modewochen nun Slim Shades mit breitem Rahmen am Start. Zugegeben, es ist ganz schön verlockend, sie wie die Hadid-Schwestern auf der Nasenspitze zu tragen. Dumm nur, dass dabei unsere Augen nicht vor schädlichen UV-Strahlen geschützt sind. Lässig sehen sie zum Glück so oder so aus.