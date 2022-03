Oh oh: Bitte nie mit Leitungswasser auswaschen

Genau wie die Linsen brauchen die Behälter eine sorgfältige Pflege. Und das geht so: Nachdem man die Sehhilfen eingesetzt hat, giesst man die Kontaktlinsenflüssigkeit oder Kochsalzlösung aus und spült den Behälter mit etwas Kombilösung aus. Dann lässt man die kleine Plastik-Box an einem trockenen, möglichst staubfreien Ort trocknen. Optimal: umgedreht auf einem sauberes Papiertuch. So wird verhindert, dass Flüssigkeit im Behälter bleibt und sich ein Biofilm bildet.

Wichtig dabei eben: Kontaktlinsenbehälter sollten nie nie nie mit Leitungswasser in Kontakt kommen. Darin nämlich können sich Keime oder Bakterien tummeln, die sich im schlimmsten Fall im Behälter festsetzen und die Kontaktlinsen infizieren. Deshalb sollte man den Behälter auch ebenso wenig auskochen wie in der Spülmaschine mitwaschen. Alles klar? Die Sicht hoffentlich schon.