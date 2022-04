Namensketten à la Carrie Bradshaw sind zurück

Über zwei Monate ist es her, dass die letzte Episode des «Sex and the City»-Spin-Offs «And Just Like That» über unsere Endgeräte flimmerte. Man kann von den Folgen halten, was man will, fest steht: Sie generierten eine so hohe Zuschauerquote, dass es mindestens noch eine weitere Staffel mit Carrie, Miranda und Charlotte geben wird. Eine weitere Season, in der sie uns abermals mit ihrem Stil inspirieren – und zum Kopieren anregen. Vor allem die Klamotten und Accessoires von Kolumnistin Carrie lösen im echten Leben nicht selten einen wahren Hype aus.