Fast 18 Jahre bangten und hofften wir: Bitte lieber Modegott, bring «Sex and the City» zurück. Bis unsere Gebete schliesslich erhört wurden. Am 9. Dezember 2020 war es dann tatsächlich soweit. Mit «And Just Like That…» flirren unsere liebsten New Yorkerinnen endlich wieder über die Bildschirme. Seither mussten wir viel verkraften. Nicht nur den Serientod und die Vergewaltigungsvorwürfe rund um Schauspieler Chris Noth aka Mr. Big, auch von Carries BFF Stanford Blatch mussten wir unerwartet Abschied nehmen. Und auch sonst gab es in den bisher neun Folgen der Serie so einiges zu verarbeiten – vor allem, ganz, ganz viel Mode.