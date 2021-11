Trick 17: Das Eigenhaar nutzen

Zum Glück schickte uns das Universum Sängerin Lorde. Die hilft uns mit ihrem Erfindertum nämlich ganz schön aus der Misere. Weil die Neuseeländerin an der Guggenheim International Gala in New York wohl auch ohne Schal unterwegs war, schwang sie sich kurzerhand die eigene Haarpracht um den Hals. Und das sieht … überraschend gut aus! Wer sich jetzt (zurecht) fragt, wie das clevere Konstrukt bloss bei Wind und Wetter halten soll: auch darauf haben wir die Antwort. Lordes Hairstylist, Cameron Rains, teilt auf Social Media das How to zum Naturschal: