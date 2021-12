Das Warten hat ein Ende. Seit dem 9. Dezember flimmern Carrie, Charlotte und Miranda mit «And Just Like That...» nach jahrelanger Pause endlich wieder über unsere Bildschirme. Mit von der Partie sind auch ihre Ehemänner. Ja, die «Sex and the City»-Girls sind noch immer mit ihren damaligen Partnern zusammen. Oder sollten wir besser sagen «waren»? Bereits in der ersten Episode platzt nämlich die wohl grösste Bombe, die es in der gesamten Serie jemals gegeben hat: And just like that… stirbt einer der Hauptcharaktere. Niemand geringeres als Mr. Big (!!!) erleidet einen tödlichen Herzinfarkt – bis er schliesslich in den Armen von Carrie für immer die Augen zumacht. Jap, brutaler ging es wirklich nicht.