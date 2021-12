Geht es zum Rennen in den Wald, so können hier Wurzeln leicht zum Umknicken führen. Perfekt wäre ein Feldweg, der Federung bietet, aber nicht zu viele Hindernisse bereithält. Dabei sollte man nicht einfach los spurten bis zum Schnaufen und bei Fieber oder Infektionen lieber ganz aufs Laufen verzichten. Ist es hingegen nur ein harmloser Schnupfen, so spricht nichts gegen etwas Bewegung an der frischen Luft.