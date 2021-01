Hitzewallungen kommen nicht nur in den Wechseljahren vor

Kaum beachtete Frauen

Geht es um Herzerkrankungen, gibt es in der medizinischen Versorgung eine unbestrittene Gendergap. Denn lange Zeit galt ein Herzinfarkt als Männerkrankheit. Mit schwerwiegenden Auswirkungen. «Die Frauen wurden sowohl in der Lehre als auch in der Forschung kaum berücksichtigt. Die Folge ist, dass wir sowohl in der Forschung wie auch im klinischen Alltag eine riesige Wissenslücke haben», erklärt Prof. Catherine Gebhard vom Universitätsspital Zürich gegenüber swissheart.ch.