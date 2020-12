Im Gegensatz zu Sängerin Adele, die dieses Jahr abgenommen hat, ohne das an die grosse Glocke zu hängen, lässt Wilson ihre Fans beinahe täglich an ihrer Veränderung teilnehmen. «Es geht mir dabei um die Verantwortlichkeit. Wenn alle dabei zusehen, kann ich ja keinen Rückzieher mehr machen!» Ausserdem werde sie nun oft gefragt, wie sie so viel abgenommen habe und wolle anderen helfen, die an einem ähnlichen Punkt stehen.