Gesund hiess, dass Adele sich von Fertigprodukten und Süssgetränken verabschiedet hat. Die Sirtfood-Diät ist übrigens umstritten. Immerhin startet das Diätprogramm mit maximal 1000 «erlaubten» Kalorien am Tag, was weit unter dem durchschnittlichen Kalorienverbrauch eines Menschen liegt. Der Fokus liegt auf Lebensmitteln, die besonders viele Sirtuine – das sind Enzyme, die die Zellgesundheit regulieren – enthalten sollen. Laut einer 2013 in der «Annual Review of Physology» publizierten Studie, sollen Sirtuine den Metabolismus ankurbeln, Anti-Aging-Effekte fördern und Entzündungen reduzieren. Äpfel, Blaubeeren oder gutes Olivenöl sollen viele Sirtuine enthalten.