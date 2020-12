3. Fokussierung auf den Augenblick

Materielle Werte und Erfolgsdenken führen aus der Gegenwart hinaus. Sie sind zu einem grossen Teil Versprechungen, die nicht eingehalten werden. Die Vorstellung, bald die neuste Modebrille zu haben, ist meistens berauschender als das aktuelle Tragen dieser Brille, die nicht richtig sitzt und die soziale Attraktivität des Trägers doch nicht in den Himmel katapultiert. Das Glück der Gegenwart kommt ohne Versprechungen aus, weshalb es verlässlicher ist und zur psychischen Stabilität beiträgt. Ferner treffen wir andere Menschen fast ausschliesslich in der Gegenwart. Wenn wir geistig in die Vergangenheit und in die Zukunft wandern, sind wir viel mehr allein und in unserer eigenen Welt. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die Unfähigkeit, im Hier und Jetzt zu sein, das Depressionsrisiko erhöht.