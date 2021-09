Auf fast jedem Schnappschuss trägt Parker eine silberne, feingliedrige Halskette mit goldenem Anhänger in der Form des Staates von New York. Mal trägt sie das Schmuckstück einzeln, mal kombiniert sie es mit einer Perlenkette, mal führt sie es mit mehreren Ketten in unterschiedlichen Längen aus. Wer hinter der Kette steckt? Man weiss es nicht. Bisher schweigen die Stylist*innen der Serie noch zu dem Teil. Eins ist allerdings schon mal sicher: Wenn die «Carrie»-Kette die Persönlichkeit der Sex-Kolumnistin symbolisiert, steht die New-York-Kette für ihre Wurzeln. Vielleicht lernen wir in «And just like that…» weitere Details über die Vergangenheit der Protagonistin kennen – sicher ist das Schmuckstück aber eine Hommage an New York. Oder, um es mit den Worten von Jay Z und Alicia Keys zu sagen: «No place in the world that could compare…»