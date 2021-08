Der legendäre «Sex and the City»-Look kriegt ein Update

Mit viel Nostalgie im Bauch beobachten wir seit Wochen die Dreharbeiten der Neuauflage von «Sex and The City» unter dem Namen «And Just Like That ...». Immer wieder segnen uns Produzent*innen mit neuen Infos zum Cast. Streetstyle-Fotograf*innen mit neuen Bildern der Looks. Es war nur eine Frage der Zeit, bis dieser eine auftaucht. Er musste kommen. So ikonisch war er doch. Dieser weisse Tüllrock, den Carrie Bradshaw im Intro von 1998 bis 2004 trug. Wir erinnern uns an damals: