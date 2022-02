Auch die TikTok-Generation liebt die «Baguette»

Ein weiterer Grund: Nicht nur die eingeschworenen Fans von früher zieht es derzeit an den TV. «And Just Like That» spricht mit den Generationen Y und Z nun auch eine völlig neue Zielgruppe an. Die, wie soll es anders sein, natürlich auch den alten Folgen und dem zugehörigen Styling verfallen sind. Schliesslich boomt die Y2K-Mode in diesen Altersgruppen gerade besonders. Deswegen schlagen bei Carries Looks von damals vor allem die zu, die es damals noch nicht getan haben. Kein Wunder also, dass der Hashtag #fendibaguette auf TikTok inzwischen drei Millionen Views verzeichnet.