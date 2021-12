Sock Curls

Sock Curls sind genau das, was man sich darunter vorstellt: Locken, die man mit Socken macht. Alles, was man für die perfekten Locken braucht, sind normale Socken. Je länger, desto besser. Vier oder fünf Paar sollten für den ganzen Kopf ausreichen. Einfach eine Haarsträhne um eine Socke wickeln und mit Haargummis fixieren. Über Nacht einwirken lassen und am nächsten Morgen abnehmen. Das Ergebnis: wunderschöne, federnde Locken.