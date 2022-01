Carrie Bradshaw inspirierte sie alle

Den Lieblingsschuh der Stars lieben auch die Royals

Manolo. Schon nur beim Erwähnen seines Vornamens wissen alle sofort, dass vom spanischen Schuhdesigner Manuel Blahnik Rodríguez die Rede ist. Ja, der hat was erreicht! Ist ja irgendwie auch nachvollziehbar, wirft man einen Blick auf seine Prachtdesigns. Besonders ein Pump-Modell stach allen so ins Auge, dass dies sogar «Sex and the City»-Ikone Carrie Bradshaw in ihr Schuhsortiment aufnahm.