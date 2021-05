Eure Füsse stecken bei klirrender Kälte in flauschigen Ugg Boots, an das Gesicht lasst ihr nur Abschminktücher, ein Muskelshirt mit Mottospruch gehört zu euren coolsten Teilen im Kleiderschrank und am liebsten snackt ihr an sündigen Cake Pops? Dann habt ihr euch per Generation-Z-Definition gerade als «cheugy» geoutet. Das Wort verbreitet sich momentan auf Instagram und TikTok wie ein Lauffeuer und beschreibt eine bestimmte Ästhetik, die vor allem der Generation Y zugeordnet wird.