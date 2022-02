Das neue Jahr steckt noch in den Kinderschuhen – im Vergleich zu den vergangenen Monaten liegt jedoch ein Hauch von Hoffnung in der Luft. Dieses Stimmungshoch spiegelt sich auch in den Kollektionen der Designer*innen und auf Social Media wieder. Leuchtende Farben in allen Schattierungen des Regenbogens knallen uns beim täglichen Scrollen vom Handy-Bildschirm entgegen. Statt pandemisch begründeter Jogginghose gibt’s auffällige Looks in Pink, Orange, Grün, Gelb oder Blau. Am liebsten im wilden Mix und von Kopf bis Fuss. Gute Laune! Einen Namen für diese Bewegung gibt es natürlich auch schon: Dopamine Dressing. Können mehr Farben in unserem Kleiderschrank aber wirklich dazu führen, dass wir fröhlicher gestimmt sind?