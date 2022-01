Was Desinfektionsmittel mit unseren Händen machen

Abstand halten, Maske tragen, Hände desinfizieren... Ja, ja, ja – langsam können wir diese Massnahmen wohl auch schon im Schlaf aufsagen. Vermissen werden wir sie bei einem Ende der Pandemie bestimmt nicht. Etwas, was uns aber sicher noch lange weiter begleiten wird, sind die Handdesinfektionsmittel. Mittlerweile ist es fast schon komisch, wenn man in einem Einkaufsladen keine Gels, Lösungen und Sprays zur Desinfektion der eigenen Hände findet. Vergisst man zudem mal, das kleine Fläschchen in seiner Handtasche mitzunehmen, fühlt man sich direkt aufgeschmissen, wenn man vor dem Essen in seiner Tasche herumwühlt und das Ding nicht findet.