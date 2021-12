Hotel Chetzeron in Crans-Montana VS

Es war einmal … die Bergstation einer Gondelbahn. 2009 verpuppte sie sich in ein Restaurant, um sich 2014 als Architekturjuwel aus ihrem Kokon zu schälen. Gestresste Seelen erreichen das Luxushotel über Skipisten oder Winterwanderwege. Dank Spa mit Rooftop-Pool ist das Entspannungslevel beinahe so grenzenlos wie die Rundumsicht in die Berge. In der Woche von 17. bis 21. Januar 2022 buchbar: Yoga auf 2112 Metern.

chetzeron.ch